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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli-Ovacık karayolu trafiğe kapatıldı

İHA

TunceliOvacık karayolunun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli-Ovacık karayolu trafiğe kapatıldı

TunceliOvacık karayolunun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “TunceliOvacık Karayolu, yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Yolda kalan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerinde ve belirlenen otellerde ücretsiz misafir edilecektir. Yolda kalan misafirlerimizin emniyet ve jandarma birimlerine ulaşmaları yahut, 112 Acil Çağrı Merkezimizi aramaları yeterli olacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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