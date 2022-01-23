Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

TunceliErzincan karayolun çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “TunceliPülümürErzincan karayolu çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Karayolu sadece acil durumlarda sağlık ve güvenlik araçlarının ihtiyacı halinde karayolları araçlarının kılavuzluğunda kullanılacaktır” denildi.

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