Tunceli'de karla savaş (2)



BELEDİYE KÜREK DAĞITTI, VATANDAŞLAR TEMİZLİĞE KATILDI

Kent merkezinde cadde ve sokaklar ile kaldırımlar karla kaplandı. Tunceli Belediyesi devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadelede yetersiz kalınınca Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Sokaklarımızı beraber temizleyelim" çağrısında bulundu. Onlarca kadın, erkek ve genç belediyenin dağıttığı kürekleri alıp belediye çalışanlarıyla birlikte imece usulüyle karları temizledi.

`HALK BİR ARAYA GELDİĞİNDE BAŞARAMAYACAĞI DURUM YOKTUR´

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, vatandaşla belediyenin bir olduğunda hiçbir olumsuzluğun çözülemeyeceğini belirterek, "Çok çaresiz kalmadık ama eksik kaldık. Çünkü son 10 yılda hiç bu kadar kar yağmamıştı. Yıllardır şehir merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşmamıştı. Şehirde sokaklarda araçlar olunca eksik kaldık kar temizlemede. Biz sıkıştığımız an ihtiyaç duyduğumuz an dayanışmanın önemini biliyoruz. Onun için halkımıza çağrı yaptık. Yüzlerce vatandaşımızla birlikte şu anda tüm sokakları neredeyse temizledik. Bir hafta daha kar yağacak gibi görünüyor. Esnaf, halk ve belediye çalışanlarımızla bu işi sorunsuz bir şekilde bitireceğimizi biliyorum. Özellikle sokaklar arasına kepçeler giremiyor. Çünkü çok dar. Vatandaşların şehir içerisinde daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımların temizlenmesi için dün akşam saat 21.00'de çağrıda bulunduk. Sabah erken saatlerce yüzlerce vatandaşın belediyeye geldiğini gördük. Herkese kürek dağıttık, gördüğünüz gibi sokaklar şu anda kolektif bir şekilde temizleniyor. Bu çağrılar önemlidir ve karşılığı olmalıdır. Halk bir araya geldiğinde başaramayacağı durum yoktur. Halk seldir, önüne geleni götürür" dedi.

''KOŞULLARA TESLİM OLMAK YERİNE KOŞULLARI KOLAYLAŞTIRMAK GEREKİYOR´

Vatandaşlarda Evrim Konak, "Günlerdir yağan karla belediye çalışmalarına devam ettiği halde, yüzlerce sokağın olduğu bir ile yetemedi. Bugün ilimizde tüm esnaf küreğini kapıp kendi kapısının önünü temizlese bile belediyeye bir katkı sunmuş olur. Belediye hizmet vermek zorunda fakat yetersiz kaldığında toplumun çalışmalara dahil olması lazım. Dün akşam belediye dayanışma çağrısında bulundu ve biz kadınlar, erkekler ve esnaf hep birlikte güzel bir çalışma örneği sergiledik. Bunun devamının gelmesi gerektiğini umuyoruz. Gerçekten Türkiye´nin hiçbir ilinde böyle bir örnek yok. Şikayet etmek, beklenti içerisinde olmak yerine bence üstüne düşeni yaparsa, çaresiz kalınmaz. Koşullara teslim olmak yerine koşulları kolaylaştırmak gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım

2022-01-24 14:49:07



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