Tunceli'de yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Pülümür ilçesinde son günlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kocatepe köyünün yolunu açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Greyder operatörü olaydan yara almadan kurtuldu. Bir bölümü kar altında kalan greyder, başka kepçelerle kardan çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-01-24 22:40:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.