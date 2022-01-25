Tunceli’de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

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Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli’de geçen hafta başlayan ve hafta başına kadar yoğunluğunu sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışının durmasıyla çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan yolların büyük bölümünü yeniden ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı bulunan TunceliÇiçekliHozat ilçe yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılırken, TunceliErzincan karayolunda da ulaşıma kontrollü şekilde izin verilmeye başlandı.

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