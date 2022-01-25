Yaralı dağ keçisi koruma altına alındı

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Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından dağdan indirilen yaralı yavru dağ keçisi koruma altına alındı.



Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü Yünlü Mezrası mevkiinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaralı dağ keçisinin yardımına jandarma koştu. Dağlık alanda jandarmanın kucağında indirilen keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı keçinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.

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