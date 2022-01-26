Tunceli-Erzincan karayolu tır geçişine kapatıldı

TunceliErzincan karayolu, yoğun kar yapışı ve tipiden dolayı ikinci bir duyuruya kadar tırların geçişine kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun tır geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu.

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