Kedi, kar yağışından korunmak için köpeğe sığındı

Tunceli’de bir kedi, yoğun kar yağışından korunmak için çareyi köpeğe sığınmakta buldu.

Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı sadece insanları olumsuz etkilemiyor. Sokak hayvanları da yoğun kar yağışından nasibini alıyor. Bunlara bir örnek de Pülümür ilçesinde yaşandı. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen bir yavru kedi, çareyi dişi bir sokak köpeğine sığınmakta buldu. İsmail Yoleri isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kedi önce yavaş yavaş köpeğe sokuluyor. Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korunmasını sağlıyor.

Düşman olarak bilinen kedi ile köpeğin o anları, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.