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Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı

DHA

Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ-Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de, sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde görüş uzaklığı sıfırlandı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Valilik, kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci duyuruya kadar TIR geçişine kapatıldığını açıkladı.  DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-26 12:02:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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