Tunceli’de çığ nedeniyle 2 yol kapatıldı

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Tunceli’de yaşanan çığ ve vadi boyunca yaşanan akıntılar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çığ kontrolü ve vadi boyunca yaşanan akıntılar nedeniyle Nazımiye yol ayrımı ile Pülümür Muti köprüsü arasında kalan yol yapılacak çığ kontrolleri ve temizlik çalışmaları sonuçlanana kadar araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

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