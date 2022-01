Vaka artışının en çok yaşandığı illerden Tunceli'de vatandaşlara 'tedbirlere uyma' çağrısı

Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaya çağırdı. Sağlık Bakanının 814 Ocak tarihlerini kapsayan illere göre vaka sayısında Tunceli’nin vaka artışının en çok görüldüğü 10 ilden biri olduğunu hatırlatan Özdemir, hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye ve dünyadaki Omicron varyantına bağlı ortaya çıkan vaka artışına paralel olarak Tunceli’de de vaka artışlarının hız kazandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Vakaların yaş, bölge dağılımları ve temaslıların seyri anlık olarak filyasyon ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Filyasyon çalışmalarında ilimizde salgın yayılımının en çok toplu alanlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, karşılıklı ev ziyaretlerinin halen devam etmesi ve de filyasyon ekiplerimize eksik bildirilen temaslı kişilerden kaynaklandığı görülmektedir” dedi.

Salgının başından beri en riskli grubun 65 yaş üzeri büyükler olduğunu ve en çok can kayıplarının bu grupta oluştuğunu kaydeden Özdemir, "Aşı programının etkin şekilde yürütüldüğü ilimizde Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisi önceki varyantlara oranla daha az gerçekleşse de vaka sayılarının yüksek olması durumunda sınırsız olmayan sağlık kapasitemizin zorlanabileceği dikkate alınarak, maskemesafetemizlik kurallarının uygulanmasında azami düzeyde dikkat etmek sorumluluk bilinci taşıyan her bir hemşehrimizin görevidir” diye konuştu.

Hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğunun unutulmamasını isteyen Özdemir, “Sağlık Bakanımızın 814 Ocak'ı kapsayan illere göre vaka sayısını paylaştığı haritaya göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı Tunceli’de 349.94 oldu. Türkiye’de vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer alan ilimizde bütün vatandaşlarımızın tedbirler ve aşı konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine, kötü hava koşularının olduğunu da düşünürsek gerekmedikçe evlerinden çıkmayacaklarına, kendilerini evlerinde izole edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

