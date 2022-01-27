Halı sahanın çatısı, biriken karla çöktü



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de halı sahanın çatısı, günlerdir devam eden yağışın ardından biriken karın ağırlığıyla çöktü. İşletme sahibi Sönmez Aydın, "Dersimspor'dan 15 futbolcunun idmanı vardı. İyi ki erkenden böyle bir durum yaşandı" dedi.

Tunceli'de günlerdir aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, öğle saatlerinde, Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahanın çatısı çöktü. Biriken karın ağırlığıyla meydana gelen çökme nedeniyle halı sahada hasar oluştu. Olayla yaralanan olmadı.

İşletme sahibi Sönmez Aydın, kimseye zarar gelmediğini belirterek, "Halı sahanın çatısını temizlememize rağmen dün akşamdan beri etkisini artıran kar yağışı, çöktürdü. Ticari açıdan bizim için çok üzücü bir durum ancak sevindirici yönü var. İlimizin takımı olan Dersimspor antrenmanlarını burada yapıyordu. Halı saha çökmeden yaklaşık yarım saat ile 1 saat arasında 15 futbolcunun idmanı vardı. İyi ki erkenden böyle bir durum yaşandı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-01-27 16:03:54



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