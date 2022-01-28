Tunceli’de 151 köy yolunda karla mücadele sürüyor

Tunceli’de kapalı bulunan 151 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tunceli’de hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu köy ve mezra yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı bulunan 151 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan TunceliErzincan ve TunceliElazığ karayolunda Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından yol genişletme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Hala kapalı bulunan HozatKaraoğlanOvacık karayolunda da ekiplerin çalışma yürüttüğü belirtildi.

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