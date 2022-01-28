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Çatıda biriken kar yığınları, çığ gibi düştü; o anlar kamerada

DHA

Çatıda biriken kar yığınları, çığ gibi düştü; o anlar kamerada


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 
Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. İlçede 2 katlı binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-28 11:04:16

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