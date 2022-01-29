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Tunceli’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

İHA

Tunceli'de kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip başta grup köy yolları olmak üzere köy yollarını 7/24 saat esasına göre açmaya başladı.

Tunceli’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tunceli’de kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip başta grup köy yolları olmak üzere köy yollarını 7/24 saat esasına göre açmaya başladı.
Tunceli’de geçtiğimiz hafta başında başlayan ve hafta sonuna kadar devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezlerinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde 4 metreye yaklaştı. Yağış nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip yağışın durmasıyla birlikte kapalı bulunan 113 köy yolunda yol açma çalışmalarına hız verdi. Tunceli’nin Pülümür İlçesi Hasangazi ve Kocatepe Köyü grup yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, ilde 12 ile 25 Ocak tarihleri arasında kesintisiz kar yağışı olduğunu belirterek, “Yükseklerde kar kalınlığı 34 metre seviyesini aşmış, ilçe merkezlerimizde de bir buçuk 2 metreyi bulmuştur. İl Özel İdaresi olarak sayın valimizin himayelerinde 8 ekip, 64 iş makinesi ve 118 personelle karla mücadele çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.

"50 hastaya müdahale ettik"
Kar yağışı nedeniyle köyde hastalanan vatandaşları mağdur etmediklerini dile getiren Yıldırım, “Bu süre zarfından hasta olan köylerimizde 112’ye yapılan acil bildirimler sonucu 50 hastaya müdahale ettik. Hiçbir hastamızı köylerde bırakmadık. Yoğun kar yağışında dahi hiçbir grup köy yolumuzu kapalı bırakmadık. 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini göz ardı etmeyerek bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Karla mücadele çalışmasında köylerde hasta olduğu yönünde asılsız ihbarlarda da bulunulduğunu aktaran Yıldırım, “Bu kar mücadelesini yaparken vatandaşlarımızdan istirhamımız ne olur asılsız ihbarlar yapmasınlar. Çünkü bunlar çalışma azmimizi ve çalışma planlarımızı bozmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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