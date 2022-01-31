Türkiye’de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezine yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezine yoğun ilgi

İHA

Türkiye’de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezine yoğun ilgi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye’deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek kar kalınlığına sahip çıkan Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli ve bölge illerden gelen kayakseverleri ağırlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılında 5 milyon liralık yatırımla hizmete sokulan Ovacık Kayak Merkezi doğal ortamı ve kar kalitesiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesijeyi ve 70 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkez, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye’deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek kar kalınlığına sahip çıkan Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli ve bölge illerden gelen kayakseverleri ağırlıyor.
7 yıldan bu yana merkezde kayak eğitmenliği yapan Ferdi Genç, Ovacık Kayak Merkezi’ne ciddi rağbet olduğu belirterek, “Biz burada bin 200 metrelik bir piste sahibiz. Kayak merkezi denince akla gelen ilk şey kar seviyesi ve kar kalitesidir. Ben, hemen hemen Türkiye’nin bütün kayak merkezlerini gezdim. Her tarafa gittim. En son yapılan ölçümlerde Türkiye’nin en çok kar kütlesine sahip merkezi oldu. 2 metre 15 cm olarak. Dolayısıyla biz de bunu her yıl olduğu gibi bu sene de avantaja çevirip gerek sporcularımız gerek dışarıdan gelen misafirlerimize her konuda yardımcı olup bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.
Merkezde 6070 kayak sporcusu olduğunu söyleyen Genç, “En son geçen hafta Erzincan’da Türkiye çapında Kayak Alp Disiplini Müsabakalarında sporcumuz Tunceli’yi en iyi şekilde temsil edip birinci olup, altın madalya kazandı. Bu da bizi çok gururlandırdı. Bundan sonraki süreçlerde daha iyi sporcularımız çıkacağından eminim. Bu bağlamda sayın valimize, sayın kaymakamımıza, kurum amirlerimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen herkesi buraya gönül rahatlığıyla kış sporlarını yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlardan Şafak Doğan, “Tunceli Dağcılık Kulübüyle beraber geldik. Güzel bir ortam. Herkesi buraya bekleriz” şeklinde konuştu.
Meral Tan ise kulüp olarak merkeze geldiklerini belirterek, “Ovacık’ı görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğum yapan anne köpek ve yavruları için elektrikli soba kurdu
YEREL HABERLER Doğum yapan anne köpek ve yavruları için elektrikli ...
Tunceli’de kapalı bulunan 69 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tunceli’de kapalı bulunan 69 köy yolunu ulaşıma açma ...
Tunceli’de baraj gölü dondu
YEREL HABERLER Tunceli’de baraj gölü dondu
Tunceli’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ...
Karda mahsur kalan yavru yaban keçisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan yavru yaban keçisi kurtarıldı
Ekipler, adada mahsur kalan ve ölmek üzere olan yılkı atlarını kurtarmak için seferber oldu Adada mahsur kalarak açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan yılkı atları, tekneyle kıyıya taşınarak koruma altına alındı
YEREL HABERLER Ekipler, adada mahsur kalan ve ölmek üzere olan yılkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.