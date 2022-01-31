Sular çekilince tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sular çekilince tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi

İHA

Sular çekilince tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi

Tunceli’nin Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü içinde bulunan Urartular döneminden kalma tarihi Pertek Kalesine, suların çekilmesiyle birlikte 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi.
Tunceli’nin Pertek ilçesinde bulunan Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Baraj Gölü’nün su tutmasıyla birlikte gölün ortasında kaldı. Elazığ’la ulaşımı sağlayan yolun da sular altında kalmasıyla o tarihten sonra kaleye ancak feribot ve teknelerle gidilebiliyordu. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski yol 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Bunu fırsat bilen doğaseverler de tarihi kaleye yürüyüş düzenledi.
Kaleye yürüyerek gitmelerinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özge Karataş, “Önceleri barajdan dolayı yürüyerek gelme şansı yoktu. Ancak feribottan izliyorduk. Yürüyerek gelmek bizim için ilk oldu” dedi.
Munzur Gezi 62’nin organizatörü Hıdır Yanmaz, 2530 yılda bir meydana gelen doğa olayıyla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, “Daha önce burayı ancak feribottan, uzaktan görebiliyorduk. Ancak yakın zamanda suların çekilmesiyle oluşan bir doğa olayı gördük. Çok memnun kaldık. Bu olaya tanıklık etmek için Munzur 62 Gezi Gurubu olarak buraya bir gezi düzenledik. Gelen arkadaşlarımız buna ilk defa şahitlik edecekler. Ve uzun yıllar sonra bu olayı hatırlayacaklar. Güzel bir gezi. Hava güzel kar da az. Kalabalık bir grupla geldik, geziyoruz” diye konuştu.
Kaleye 20 yıl kadar önce de yürüyerek gittiğini ifade eden Mehmet Zülfü Yolga, “Suyun indiği zaman, eksildiği zaman yürüyerek gelinebiliyor. Eskiden zaten buranın karayolları bağlantısı vardı. 1974’den sonra baraj nedeniyle o ortadan kalktı. Onun getirdiği büyük bir ulaşım sorunu var. Feribotlarda yazın dışarıdan binlerce, yüz binlerce insan geliyor. Şu anda nüfus 90 binin altında. Bir buçuk milyon Tuncelili de dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyor. Bunlar yazları geliyor. Büyük kuyruklar oluşuyor. Saatlerce beklediğimiz geçiş kuyrukları oluyor. Öyle bir problemden de bahsetmek lazım. Bu suyun getirdiği öyle bir zorluk da var. Enerji olarak belki ülkeye faydası var bize de yolumuzu, suyumuzu alan bir yüzü var” şeklinde konuştu.

Kaleye yürüyerek gelmenin kültür, doğa ve tarihi sevenler için büyük fırsat olduğunu kaydeden Murat Onay ise “Çünkü her zaman karayolu ile yürünerek gelinmez. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle suların düşmesinden dolayı yürüyerek çok rahat gelinebiliyor. Her sene feribotla gelip gidiyorduk. Uzaktan bakıyorduk. Uzaktan güzel görünüyor ama burada olup buradan feribotu izlemek daha güzel. Hem doğa hem kültür açısından burada Urartular zamanından kalan kalıntılara kültürler eklenerek günümüze kadar gelmiştir. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli-Erzincan karayolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan karayolu zincirsiz tır geçişlerine ...
Türkiye’de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Türkiye’de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak ...
Doğum yapan anne köpek ve yavruları için elektrikli soba kurdu
YEREL HABERLER Doğum yapan anne köpek ve yavruları için elektrikli ...
Tunceli’de kapalı bulunan 69 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tunceli’de kapalı bulunan 69 köy yolunu ulaşıma açma ...
Tunceli’de baraj gölü dondu
YEREL HABERLER Tunceli’de baraj gölü dondu
Tunceli’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Tunceli’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ...
Karda mahsur kalan yavru yaban keçisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan yavru yaban keçisi kurtarıldı
Ekipler, adada mahsur kalan ve ölmek üzere olan yılkı atlarını kurtarmak için seferber oldu Adada mahsur kalarak açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan yılkı atları, tekneyle kıyıya taşınarak koruma altına alındı
YEREL HABERLER Ekipler, adada mahsur kalan ve ölmek üzere olan yılkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.