Tunceli Erzincan yolu tır geçişine açıldı

Tunceli’de yoğun kar yağışının ardından tır geçişine kapatılan Erzincan yolu, zincir takma zorunluluğu ile açıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişine kapatılan Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, bu saat itibariyle kontrollü olarak zincirli tırların geçişine açıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.