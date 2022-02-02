Tunceli’de kapalı bulunan 123 köy yolunda karla mücadele sürüyor

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Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kapanan 123 köy yolunda karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli’de hafta başında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmayla yolların büyük yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 123 köy yolunda ise karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Tunceli Valiliği, TunceliErzincan ve TunceliOvacık karayolunu kullanacak sürücüleri çığ tehlikesine karşı uyararak araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

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