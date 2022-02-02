Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Tunceli’de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 300 kilogram yonca ve 200 kilogram buğday bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ve jandarma ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Munzur vadisinin karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerinde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 300 kilogram yonca ve 200 kilogram buğday bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla yemleme, koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.