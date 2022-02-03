Karla kaplı Atatürk büstleri, polis tarafından temizlendi

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde karla kaplı Atatürk büstleri, polis ekipleri tarafından temizlendi.

Ovacık ilçesi, yaklaşık 20 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında adeta kara gömüldü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken kırsalda yer yer 3 metreye geçti. İlçe merkezinde hayat durma noktasına gelirken polis ekipleri, kurumların önünde bulunan Atatürk büstlerini temizlemek için çalışma başlattı. Kepçe yardımı ile büste ulaşan ekipler, küreklerle karı temizledi.

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