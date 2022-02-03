Karın 3 metre olduğu köyde ayağı kırılınca askeri helikopterle alındı

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu, 2 bin rakımlı köyde ayağı kırılan Hüseyin Polat (55), askeri helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Pülümür ilçesinde bağlı 2 bin rakımlı Kırdım köyünde Hüseyin Polat, yüksekten düşerek ayağını kırdı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köye ulaşmak için ekipler, seferber oldu. Bölgeye Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimat ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopterle sağlık görevlileri gönderildi. Alay Komutanı Albay Durali Ceylan'ın koordinesinde jandarma ve sağlık ekipleri, ulaştıkları adreste Polat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra helikoptere taşıdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağının alçıya alındığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pülümür Serhat Ozan YILDIRIM

2022-02-03 13:34:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.