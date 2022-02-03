Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile çıkıp, biriken karları küreklerle temizledi.
Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı'nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı. Büstün görünmediğini fark eden polis ekipleri ise kepçe ile çıktıkları 3 metre yüksekliğinde olan Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM
2022-02-03 14:32:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.