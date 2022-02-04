Karakola inen tilkiyi jandarma besledi

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan tilkiyi, nöbet tutan askerler besledi.

Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da etkiliyor. Karla kaplı doğada yiyecek bulamayan hayvanlar, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Tunceli-Ovacık yolundaki tepeye konuşlu Sarıtaş Karakolu'na da inen bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karakolda nöbet tutan askerler, aç olduğu anlaşılan tilkiyi besledi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-02-04 13:48:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.