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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kardan kayboldu

İHA

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kardan kayboldu

Tunceli’nin Ovacık ilçe merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken yüksek kesimlerde 3 buçuk, 4 metreye kadar ulaştı. Evlerin büyük bölümünün kar altında kaldığı ilçede vatandaşlar, zamanlarının büyük bölümünü evlerinin önü ve çatılarında biriken karları temizlemekle geçiriyor.
Tunceli, son yılların en çetin kışlarından birini yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreyi aşmış durumda. Bu ilçelerden biri de Ovacık oldu. 3 bin nüfuslu ilçe, uzun yıllar sonra ilk defa bu denli yoğun kar yağışına sahne oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar, zamanlarının büyük bölümünü evlerinin önünde ve çatılarda biriken karları temizleyerek geçiriyor. Bazı köylerde 3 buçuk, 4 metreye yaklaşan kar kalınlığı vatandaşları zor durumda bırakıyor. Kimi vatandaşlar evlerine ancak açtıkları tünellerden girip çıkabiliyor.
Evine kardan açtığı patika yoldan girip çıkan Musa Toprak, “Yoğun kar yağışı nedeniyle kazaya gidemiyoruz. Ayda bir sefer yolumuz açılıyor. Tünel delerek çıkıyoruz içeriden. Davarı suya götüreceğiz götüremiyoruz. Hayvanlara sitillerle su taşıyoruz” dedi.
3 buçuk metre kar yağdığını belirten Hıdır Can, “Bir haftadır hava yeni düzeldi. Bir aydır sürekli kar yağıyordu” diye konuştu.
Murat Soylu, “Biz konutta oturuyoruz. Edik giyiyoruz. Edikle yol yapıyoruz. Zor ama ne yapalım. Üç metre kar vardı biraz indi. Eziyeti çok. Bir hasta olduğu zaman çok zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.
Engin Tasa ise yoğun kar yağışının kendilerini zorladığını ve kar yağışının yanında soğuğun da olduğunu ifade ederek, “Eksi 20, 30 dereceleri bulan geceler oluyor. Araçlar çalışmıyor. Yollarımız kapalı kalıyor. Dersim demek zorluk derecesi olan yer demektir. Tabii kar da iyidir. Olmadığı zaman da tam tersi kuraklık oluyor. Doğal yaşam olmuyor, barajlarda su olmuyor. İçme suyumuz olmuyor. Geçen sen içme ve sulama suyunda sıkıntı çektik. Bu üç beş senedir öyle. Yağmıyordu. Bu sene bayağı bastırdı. Karın yağması iyidir” ifadelerini kullandı.

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