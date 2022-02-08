Tunceli’de okullara kar tatili

Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeni ile merkezdeki okulların bugün öğleden sonrası için tatil edildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle risk durumlarına karşı il merkezindeki okulların bugün öğleden sonrası için tatil edildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.