Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde özel bir firmada yöneticilik yapan Dündar Menküş, ilçenin dağlık alanında sürü halinde yiyecek arayan yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yöre halkı tarafından kutsiyet atfedilen yaban keçileri birinci derecede koruma altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.