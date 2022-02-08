Yoğun kar altında yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

Tunceli’de yoğun kar yağışı altında yiyecek arayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde özel bir firmada yöneticilik yapan Dündar Menküş, ilçenin dağlık alanında sürü halinde yiyecek arayan yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yöre halkı tarafından kutsiyet atfedilen yaban keçileri birinci derecede koruma altında bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.