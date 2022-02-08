Tunceli´de kar etkili oldu; okullar yarım gün tatil edildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de, sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı. Valilik, İl merkezinde tüm okulların bugün öğleden sonra, yarım gün tatil edildiğini duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2022-02-08 14:10:48
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