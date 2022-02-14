Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı

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Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan OvacıkHozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle trafiğe kapatılan OvacıkHozat (Karaoğlan istikameti, ikincil yol) yolu, araç trafiğine açılmıştır. Karayolları ekiplerimizin, yol genişletme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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