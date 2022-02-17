Tunceli’de iki yaban keçisi avlayan şahıslara 125 bin lira ceza kesildi

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Tunceli’nin Pertek ilçesinde 2 yaban keçisi avlayan 2 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmekten 125 bin lira ceza kesildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesi Kave mezrası Gölge deresi mevkiinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli av koruma ekipleri olay yerine hareket etti. Ekiplerin arazide yaptığı incelemede 2 yaban keçisi vuran kişiler yakalandı. Kaçak avcılık yaptıklarını itiraf eden şahıslara tutanak düzenlenip silah ve vurdukları yaban keçilerine el konuldu.

Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmekten 125 bin lira ceza kesildi.

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