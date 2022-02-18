Tunceli’de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de kış uykusundan erken uyanmış boz ayı ailesi görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan erken uyanmış ve karayoluna inerek yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen ayılar, bir süre karayolunu takip ettikten sonra yeniden karlı alana giderek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.