Tunceli Valiliği’nden tutuklanan doktora ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Pertek ilçesinde görev yaparken hastalarına tacizde bulunduğu iddia edilen Doktor İsmail Hakim’e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, “Geçtiğimiz hafta içerisinde bazı vatandaşlarımızın Valiliğimize gelerek Pertek ilçemizde görevli bir sağlık çalışanı hakkında şikayetçi olmaları üzerine; Valiliğimizce derhal idari soruşturma başlatılmış, olayın ilgilisine görevden el çektirilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde de sağlık çalışanı tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ancak görülmektedir ki titizlik içerisinde yürütülen bu soruşturma bazı basın ve sosyal medya hesaplarında haber konusu yapılmakta ve buradan hareketle bilerek yahut bilmeyerek bir kısım haber içeriklerinde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici mahiyette; 'Soruşturmalık memurlar hep Tunceli’ye gönderiliyor, Tunceli’nin kaderi, İşten atmak yerine Tunceli’ye göndermişler' gibi cümleler kullanılmak suretiyle kurumlarımız yıpratılmaktadır. Oysaki ilimiz; son zamanlarda eriştiği huzur ortamı, doğal güzellikleri, saygılı ve saygın kent kültürüyle kamu personeli tarafından en çok tercih edilen iller arasında yer almaktadır. Kaldı ki haber sayfalarında ismi geçen görevli de ilimize 12 yıl önce bir soruşturması sebebiyle değil, eşinin o zamanlarda ilimizde görev yapıyor olması nedeniyle eş durumu tayiniyle gelmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca, yine bir kısım basın ve sosyal medya platformlarında hakkında soruşturma yürütülen sağlık görevlisinin yabancı kökenli olması da haber konusu yapılarak sanki kısa zamandır ülkemizde yaşıyormuş izlenimi verilmekte, kamuoyu farklı mecralara çekilmek istenilmektedir. Halbuki; ilgili sağlık çalışanı 1990’lı yılların ortalarından bu yana ülkemizde yaşamakta olup çok uzun yıllardır da ülkemiz vatandaşıdır. Sonuç olarak; bir kısım basın ve sosyal medya platformları üzerinden bilerek yahut bilmeyerek verilen asılsız haberler sebebiyle kurumlarımızın yıpratılması ve ilimiz hakkında olumsuz algı yaratılması üzücüdür” ifadelerine yer verildi.

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