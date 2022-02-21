Komandolar yaban hayvanlarını unutmadı, doğaya yem bıraktı

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Tunceli’de jandarma komando birliği, kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor. Bu kez yemleme faaliyetine Pülümür İlçe Komando Birliği ve Dağyolu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de katıldı. Ekipler, Pülümür ilçesinde yaban keçilerinin bulunduğu bölgelere 500 kilo kuru yonca ile 100 kilo buğday bıraktı.

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