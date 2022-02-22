Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Tunceli’de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; şüpheli 2 araç içerisinde toplamda; 1 kilo 390 gram esrar maddesi ile muhtelif miktarda yeşil reçete sentetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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