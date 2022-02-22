Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 3 şüpheli emniyete götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-02-22 20:54:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.