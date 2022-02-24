Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

DHA

Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi ilk kez Tunceli´de hayata geçti. Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "Projeyle evde sağlık hizmetlerine kayıtlı yatağa ya da eve bağımlı hastalarımız evde sağlık ekiplerimizle doktor e-nabız uygulamasıyla görüntülü muayene randevusu oluşturularak sağlık kuruluşlarımıza başvurmadan muayene işlemleri gerçekleştiriliyor, sağlık kurulunda raporları hazırlanıyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı, yatağa/ cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartlarını kaldırdığı uygulama ilk kez Tunceli´de hayata geçti. Uygulama sayesinde yatağa bağımlı hastalar sistem üzerinden randevu alıp yakınları vasıtasıyla bölüm doktorlarıyla görüntülü görüşüyor, daha sonra sağlık raporları hazırlanıyor. Hastalar hazırlanan raporlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almaları sağlanıyor.
`UYGULAMA İLK OLARAK TUNCELİ´DE BAŞLADI´
Tunceli Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, uygulamanın ilk olarak kente hayata geçtiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın Tunceli, Sinop ve Bilecik illerinde uygulamaya başladığı eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi, Tunceli´de başlamış bulunmakta. Şu anda bu 3 ilde eş zamanlı olarak planlama devam ediyor. Uygulama ilk olarak Tunceli´de başladı. Bu 3 ile Kayseri ve Konya da eklendi. Zaman içerisinde diğer iller de bu pilot uygulamaya dahil olacaklar. Bu proje kapsamsında evde sağlık hizmetlerine kayıtlı eve ya da yatağa bağımlı hastalara sağlık kuruluşlarına başvurmadan sağlık kurulu raporu alma imkanı tanınıyor. Hastalarımız evde sağlık ekiplerimizle doktor e-nabız uygulamasıyla görüntülü muayene randevusu oluşturularak sağlık kuruluşlarımıza başvurmadan muayene işlemleri gerçekleştiriliyor ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor. Hazırlanan sağlık kurulu raporları da e-devlet sistemleri üzerine entegre edilerek oradan rapora ulaşılabilir hale geliyor. Bu proje kapsamında bugün ilimizde ikinci kişinin randevuları oluşturuldu. Kişi hakkında düzenlenen sağlık raporuna ilgili e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek" dedi.
`ARTIK ÇOK RAHATIZ´
Yatalak kayınvalidesini doktorlarla görüntülü görüştüren Haskar Coşkun, uygulama sayesinde rahata kavuştuklarını belirterek, "Hastamız yatalak olduğu için hastaneye getiremiyorduk. Doktor görüntülü arayıp hastamıza öyle baktı. Kısa zaman içinde raporumuz hazırlandı. Bu uygulama için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2022-02-24 09:44:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru görüldü
YEREL HABERLER Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru görüldü
Tunceli’de yaban keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Tunceli’de yaban keçileri görüntülendi
Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele ...
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tunceli’de gıda denetimleri
YEREL HABERLER Tunceli’de gıda denetimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.