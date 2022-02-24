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Tunceli’de yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması başladı Pilot seçilen üç ilden biri olan Tunceli’de yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması başladı

İHA

Tunceli’de yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması başladı Pilot seçilen üç ilden biri olan Tunceli’de yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması Tunceli’de başladı. Tunceli Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamada Tunceli, Bilecek ve Sinop’un pilot il olarak seçildiğini belirterek, “Eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi Tunceli'de başlamış bulunmakta. Bu proje kapsamsında evde sağlık hizmetlerine kayıtlı eve ya da yatağa bağımlı hastalara sağlık kuruluşlarına başvurmadan sağlık kurulu raporu alma imkanı tanınıyor. Projeyle evde sağlık hizmetlerine kayıtlı yatağa ya da eve bağımlı hastalarımız evde sağlık ekiplerimizle doktor enabız uygulamasıyla görüntülü muayene randevusu oluşturularak sağlık kuruluşlarımıza başvurmadan muayene işlemleri gerçekleştiriliyor. Ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor” dedi.
Projenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Dr. Aktaş, “Sağlık kurulu raporu alabilmek için 7 ayrı hekim muayenesi ve bunların akabinde de sağlık kuruluna başvurmak gerekiyor. Oluşturulan görüntülü görüşme randevularıyla evde sağlık sistemlerine kayıtlı eve ya da yatağa bağımlı hastalarımız sağlık kuruluşlarına başvurmadan muayene süreçlerini ve sağlık kurulu süreçlerini tamamlıyorlar. Hazırlanan sağlık kurulu raporları da edevlet sistemleri üzerine entegre edilerek oradan rapora ulaşılabilir hale geliyor. Bu proje kapsamında bugün ilimizde ikinci kişinin randevuları oluşturuldu. Kişi hakkında düzenlenen sağlık raporuna ilgili edevlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek” diye konuştu.
İlk uygulamanın Tunceli’de başladığının altını çizen Dr. Aktaş, “Bu üç ile bakanlığımız kararıyla Kayseri ve Konya illeri de eklendi. Zaman içerisinde bu iller de pilot uygulamalara dahil olacaklar” ifadesini kullandı.
Görüntülü görüşme ile sağlık kurulu raporu alan hasta yakını Haskar Coşkun ise, hastasını hastaneye götürüp getirmenin çok zor olduğunu belirterek, “Şimdi evde rahatız. Doktor görüntülü arayıp hastamıza öyle baktı. Kısa zaman içinde raporumuz hazırlandı. Bu uygulama için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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