Tunceli-Erzincan karayolu, tır geçişlerine açıldı

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Valilik kararıyla zincirsiz tır geçişlerine kapatılan TunceliErzincan karayolu yeniden tırların geçişine açıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatılan Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, tır geçişine tamamen açılmıştır” denildi.

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