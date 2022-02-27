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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terörden arınan Tunceli’de vatandaşlar kayak festivaline akın etti

İHA

Terörden arınan Tunceli’de vatandaşlar kayak festivaline akın etti

Bir zamanlar terör ile anılan şimdilerde ise huzur kenti olarak bilinen Tunceli’nin Ovacık ilçesinde düzenlenen kayak festivaline vatandaşlar akın etti. İlki gerçekleşen festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılında 5 milyon liralık yatırımla hizmete sokulan Ovacık Kayak Merkezi, doğal ortamı ve kar kalitesiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesijeyi ve 70 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkez, bu yıl ilki düzenlenen kayak festivali ile vatandaşlarla buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ilki düzenlenen ‘Tunceli Ovacık Kar Festivali'ne çok sayıda vatandaş katılırken, festival renkli görüntülere sahne oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, paraşüt ve kayak gösterileri, miniklerin kızak ve kayak gösterileri, halat çekme yarışı, karda güreş gösterisi, okçuluk gösterisi ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Festivalde Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşlarla halat çektikten sonra halaylara eşlik etti. İlki düzenlenen festival yoğun bir katılımla gerçekleşirken, Vali Özkan bu tür festivallerin devamının geleceğini aktardı.

"Munzur artık terörle değil, türkülerle ve şenliklerle anılıyor"
Festivalde açıklamalarda bulunan Vali Özkan, “Bir zamanlar kim derdi Munzur Nehri'nin kenarında Munzur Vadisi'nden binlerce gönül, binlerce insan gelip geçecek, Munzur’un yanı başında Ovacık'ta kayak tesisimizde şenliğe katılacak. Çok şükür ne günlerden ne günlere geldik. Ben bu vesile ile buradan şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugünlerde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ki Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve feraseti ile bakanlarımızın desteği ve yiğitlerimizin de gayreti ile bugünlere geldik. İnşallah Tunceli’miz ve Ovacık ilçemiz bir tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam olma yolunda süratle emin adımlarla geleceğe doğru yürüyor ve yürümeye devam edecek. Gelen bütün hemşerilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Munzur artık türkülerle, şenliklerle şenlenip gönüllerle buluşuyor. İnsanlarımız doğa harikası ilimizde huzurla, mutlulukla ve coşkuyla yaşıyor. Sadece ilimizdeki ve civar ildeki hemşerilerimizi değil bütün Türkiye’de ve yurt dışındaki hemşerilerimizi de ilimize bekliyoruz. İnşallah her zaman güzel günlerde buluşacak, her zaman güzel günlerde coşkuyla eğleneceğiz. Festivallerimiz, gönül buluşmalarımız sadece bugünle kalmayacak, bundan sonrasında programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Tunceli olarak güzelliklerimiz ve tabiat harikası yöremizle anılmak istiyoruz"
Doğu Anadolu ve Tunceli’nin bölgenin, hatta ülkenin en güzel coğrafyalarından birisine sahip olduğunu aktaran Vali Özkan, “Ama maalesef yıllarca bir takım terör örgütleri ve uzantıları, milletimizin huzuru ve gönlü üzerinde oyun oynamaya kalkan eller bu coğrafyayı, bu güzelim insanları maalesef hep karanlıkta bıraktılar. En son geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın feraseti, bakanlarımızın kararlılığı ve yiğitlerimizin gayreti ile artık Doğu Anadolu Bölgemizi coşku ve gönüllerle yaşama fırsatı bulduk. İnşallah Tunceli'de birbirini takip eden festivaller, gönül buluşmaları bundan sonra da hep olacak. Tunceli olarak güzelliklerimiz ve tabiat harikası yöremizle ve gönlü bol insanımızla tanınmak ve anılmak istiyoruz. İlimiz genelinde müthiş derecede turizm, spor ve sağlık yatırımları devam ediyor. Bunun yanı sıra Tunceli olarak bir tarım kenti de olarak anılmak istiyoruz. Tarımsal alanda da müthiş yatırımlarımız var. Bu yıl Ovacık ilçemizde yaklaşık 70 milyona yakın turizm, tarım, eğitim ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak birçok hizmetimiz var. Bugünleri gördük şükürler olsun. İnşallah güzel günlere doğru hep beraber hemşerilerimizle ve dostlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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