Ovacık'ta ilk kar festivali; 3 bin kişi katıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde ilk defa kar festivali düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlik, yamaç paraşütü ve rafting botu ile kayak gibi çeşitli gösterilere sahne oldu.

Türkiye'de kar yağışının en etkili olduğu ilçelerin başında gelen Ovacık ilçesinde valilik koordinesinde ilk defa kar festivali düzenlendi. Munzur ve Mercan dağlarının arasında kurulu olan kayak merkezindeki festivale yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festivalde, yamaç paraşütü, kızak gösterisi, rafting botu ile kayak, snowboard, voleybol, halat çekme, kardan adam yarışması, buz hokeyi, dans gösterileri yapıldı, konserler verildi. Elazığ, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır'dan da katılımların olduğu festivalde yetişkin ve çocuklar doyasıya eğlendi.

'TUNCELİ HUZUR, TARIM VE SPOR KENTİ'

Festivalin açılış konuşmasında Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli´nin huzur, tarım ve spor kenti olduğunu belirterek, "Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyorum. Bizi bugünlere kavuşturanlara ve yüce Allah'ımıza şükürler olsun. Çok şükür artık Tunceli artık bölgesinin değil ülkemizin en güvenli, en huzurlu kentlerinden biri haline geldi. Huzur ve gönül kenti olan Tunceli´yi Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bakanlarımızın desteği ve arkadaşlarımızın gayretiyle bir tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam kenti haline getireceğiz. Bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Burayı sadece kış aylarında karda kullanabiliyorduk. Bakanlarımızın desteğiyle yan tarafta Türkiye´nin en uzun dağ kızağı pistini yapıyoruz. Yaz aylarında göreceksiniz ve tadacaksınız. Ovacık, ilimizin en güzide ilçesi, gönüllerin mekanı, tabiatın doğduğu, Munzur´un doğup çağladığı yer. Buradaki düzenlemelerimiz bu sene Allah'ın izniyle 70 milyon TL'yi bulan bir yatırım alacak" dedi.

`BURASI CIVIL CIVIL´

Kayak festivali için Ovacık ilçesine gelen Onur Ulaş Demir, "Her zaman buraya gelirdim ama bugün daha farklı. Kalabalık ve cıvıl cıvıl. Çok güzel gösteriler oldu, doyasıya eğlendik" diye konuştu. Kar festivaline Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Alay Komutanı Albay Durali Ceylan ve kurum müdürleri de katıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM

2022-02-27 15:44:55



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