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Dr. Aktaş: Tunceli'deki vaka artışı, kapalı alanlarda geçen sürenin uzamasından kaynaklı

DHA

Dr. Aktaş: Tunceli'deki vaka artışı, kapalı alanlarda geçen sürenin uzamasından kaynaklı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 857,19 vaka ile bir önceki haftaya göre vaka oranı en fazla artan 10 il arasında yer alan Tunceli'de, servis ve yoğun bakım doluluk oranının düşük olduğu belirtildi. Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "Son zamanlardaki vaka artışımız, eğitim ve öğretimin başlaması ve kış mevsiminden dolayı kapalı alanlarda geçen sürelerin uzamasından kaynaklı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli´de bir önceki hafta 100 bin nüfusta 791,44 olan vaka sayısı bu hafta 857,19´a çıktı. Tunceli, bir önceki haftaya göre vaka oranı en fazla artan 10 il arasına girdi. Ancak vaka sayısındaki artış, yoğun bakımlara ve servislere yansımadı. Aşılamada 80,3 oranla mavi kategoride yer alan kentte yoğun bakım servislerinde yatan hastaların büyük bölümünün aşısız ya da eksik aşılı olduğu belirtilirken, serviste 11, yoğun bakımda 3 hasta bulunuyor.
Yoğun bakım ve serviste yatan hastaların tamamının eksik aşılı olduğunu belirten Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "İlimizdeki vaka durumu bir önceki haftaya göre 100 binde 65´lik bir artışla 100 binde 857,19'a yükseldi. Son zamanlardaki vaka artışımız, eğitim ve öğretimin başlaması ve kış mevsiminden dolayı kapalı alanlarda geçen sürelerin uzamasından kaynaklı. Son dönemdeki artışa rağmen hastanelerimizdeki servis ve yoğun bakımdaki doluluk oranımızda önemli bir artış gözlenmemekte. Şu anda servisimizde ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın çoğu ne yazık ki eksik aşılı. Aşılarını tamamlamış hiçbir hastamız serviste yok. Bunda aşılamada Tunceli´nin bir başarısı var. 2 doz aşıda yüzde 80 üzerindeki hedefe ulaşmış durumdayız. Eksik olan kişilerin aşılarını bir an önce tamamlamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Dr. Aktaş, vaka sayılarındaki artışın ölüm oranlarını etkilemediğini vurgulayarak, "Vaka yoğunluğumuz artmasına rağmen ölüm oranlarında bunun paralelinde bir artış gözlenmemekte. Bunun sebebi de dediğim gibi vatandaşların aşılarını tam yapması" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-01 09:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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