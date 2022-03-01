Munzur Üniversitesinde kan bağışı kampanyası

Munzur Üniversitesinde, Türkiye Kızılay Derneği Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünün organizasyonuyla 'Kan bağışı kampanyası' gerçekleştirildi.
Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsünde Türk Kızılay Derneği ekiplerince gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine personel ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Kan bağışı ihtiyacının arttığı pandemi sürecinde duyarlılık göstererek bağışta bulunan tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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