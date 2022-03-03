Tunceli’de çığ tehlikesi nedeni ile yol ulaşıma kapatıldı

Tunceli’de çığ tehlikesi nedeni ile HozatKaraoğlanOvacık yolu ulaşıma kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ tehlikesi nedeniyle HozatKaraoğlanOvacık yolunun güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları duyuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.