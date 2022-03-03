Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü

TunceliErzincan karayolunun 45. kilometresinde çığ düştü. Çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayına akan çığ, suyun akışını da bir süre engelledi. Öte yandan çığ tehlikesi nedeniyle HozatKaraoğlanOvacık yolu da güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldı.
TunceliErzincan karayolunun 45. kilometresinde çığ düştü. 12. çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayına akan çığ nedeniyle Pülümür Çayının akışı da bir süre engellendi. Çığın karayoluna düşmemesi muhtemel bir tehlikeyi de önledi. Öte yandan Tunceli Valiliği, çığ tehlikesi nedeniyle HozatKaraoğlanOvacık yolunda güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldığını belirterek vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istedi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli geneli için şiddetli yağmur ve kar yağışı için uyarıda bulunmuş vatandaşların muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istemişti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.