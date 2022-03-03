Yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar eriyince kara yolu göle döndü

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan yağmur ve eriyen karlar nedeniyle dağlık kesimden akan su, yolu göle çevirdi.
Kentte üç gündür etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerde karların erimesi sonucu Munzur Çayı normal debisinin üç katına çıkarak taştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde Munzur Çayı kenarında geçen TunceliOvacık karayolu da yüksek kesimlerden akan su nedeniyle göle döndü. Ayrıca karayoluna kayalar düşmeye başladı. Menfezler, akan suların getirdiği ağaç ve taş parçalarıyla doldu.
Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından aksaklıklar yaşanmaması için yollardaki taşlar temizlendi. Yetkililer, TunceliOvacık ile Pülümür karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve su taşkını tehlikesine karşı uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-03 15:10:30
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