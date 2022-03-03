Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tır geçişine izin verilmiyor

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Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeni ile Muti köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, zincirsiz tur geçişine kapatıldığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldığı kaydedildi.

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