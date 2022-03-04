Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle 140 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 140 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 16, Hozat’ta 5, Mazgirt’te 29, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 17, Pertek’te 11 ve Pülümür’de 41 olmak üzere toplam 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.