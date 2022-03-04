Tunceli'de 140 köy yolu kardan kapandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 16, Hozat´ta 5, Mazgirt'te 29, Nazımiye'de 21, Ovacık´ta 17, Pertek´te 11 ve Pülümür'de 41 olmak üzere toplam 140 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-03-04 12:43:21



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