Tunceli'de 140 köy yolu kardan kapandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle 140 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 16, Hozat´ta 5, Mazgirt'te 29, Nazımiye'de 21, Ovacık´ta 17, Pertek´te 11 ve Pülümür'de 41 olmak üzere toplam 140 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-04 12:43:21
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