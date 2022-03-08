Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.
Tunceli’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dersim Kadın Platformunun çağrısı üzerinde merkez Sanat Sokağı’nda bir araya gelen kadınlar burada davulzurna eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra yürüyerek Seyit Rıza Meydanı’na giden kadınlar burada da halaylar eşliğinde günlerini kutladı.
Günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmaların ardından kutlama, müzik dinletisiyle sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.