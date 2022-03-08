Tunceli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon; 5 tutuklama



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 412 gram esrar ve 248 adet ecstasy hap ile 2 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 'torbacı' diye tabir edilen bir grup şüpheli, kiralık araç ve ticari taksiyle Diyarbakır'dan Tunceli´ye gelmekte oldukları sırada yol güzergahında durduruldu. Ekipler, 2 araçta narkotik köpeğiyle yaptığı aramada gizli bölmelerde 1 kilo 412 gram esrar, 60 gram toz esrar, 248 adet ecstasy hap, 56 adet sentetik ilaç, 1 adet kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca ve bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-03-08 20:04:56



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